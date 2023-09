Ciclone no RS: prefeitura pede que população busque abrigo em telhados após cheia de rio

A cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, enfrenta um momento de extrema urgência por causa da cheia avassaladora do rio Taquari, que ocorreu na madrugada de segunda-feira, 4. Em comunicado emergencial, a prefeitura orientou que a população atingida pelas enchentes busque refúgio nos telhados de suas casas e aguarde pelo resgate, que deverá ocorrer ainda na manhã desta terça-feira, 5.

Cidades da região dos Vales enfrentam enchentes avassaladoras por causa da passagem de um ciclone extratropical, que já está em alto mar.

Os municípios que mais sofrem com as enchentes do Rio Taquari são Muçum e Roca Sales. Mais de 80% dessas duas comunidades estão submersas. Todo o comércio do centro, prefeitura e escolas estão alagadas. Há falta de luz e de serviço de telefonia. O Rio Taquari, que corta a região, subiu 13 metros acima de seu nível normal, deixando comunidades inteiras em estado de emergência.

A prefeitura de Muçum descreveu a atual enchente como a pior da história da cidade. Abrigos temporários foram estabelecidos nas partes mais altas para acolher aqueles que perderam suas casas.