The Town volta para 3º dia com Maroon 5, Chainsmokers, Joss Stone e Ludmilla

O festival The Town faz seu retorno ao Autódromo de Interlagos, na capital paulista, nesta quinta, 7, com uma programação que pode ser considerada "light". Sem ruídos no conceito pop, gênero que tem se firmado como a cara do festival - o evento escolhe caminhos muito mais ligados aodo que o Lollapalooza, por exemplo. Suas atrações deste retorno falam por si.

No palco Skyline, o principal, o posto de headliner nesta quinta-feira ficou com o Maroon 5, o grupo de Adam Levine (vocal e guitarra), Jesse Carmichael (teclado e guitarra), James Valentine (guitarra), Matt Flynn (bateria), PJ Morton (teclado) e Sam Farrar (baixo).

A banda passou pelo Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, há menos de um ano. Mas os hits garantem vida longa à banda, e todos eles estarão na lista: Moves Like Jagger, This Love, Stereo Hearts, One More Night, Animals, What Lovers Do, Makes Me Wonder, Wait, Harder to Breathe, Payphone, Sugar, Lost e Beautiful Mistakes estão garantidas.

As outras atrações do palco Skyline são The Chainsmokers, Joss Stone e Ludmilla.

Os ingressos estão todos esgotados.

Na TV

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita).

No streaming, o Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.

Confira a programação desta quinta-feira:

Palco Skyline

23h - Maroon 5

20h25 - The Chainsmokers

18h15 - Joss Stone

16h05 - Ludmilla

Palco The One

21h45 - Ne-Yo

19h20 - Masego

17h10 - Angelique Kidjo

15h - Maria Rita

Palco Factory

22h - Marvvilla

20h - Afrocidade

18h - Larissa Luz

16h - Hodari

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Ivan Lins

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

21h25 - Shermanology

19h50 - Kerri Chandler Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

16h35 - L_cio Plants Live

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim