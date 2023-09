Setlist do Foo Fighters no The Town 2023: veja quais músicas eles tocaram no show

A banda Foo Fighters, que se apresentou às 23h, foi a headliner do sábado, 9, no megafestival The Town. O grupo se apresentaria em São Paulo no Lollapalooza, em 2022, quando aconteceu a trágica morte do baterista Taylor Hawkins. O show do Foo Fighters neste sábado foi o primeiro no Brasil desde então.

O repertório contou com clássicos da banda, que se apresenta em nova formação com o baterista Josh Freese. O novo integrante, que foi anunciado em junho, é um amigo pessoal de Dave Grohl e tocaria ainda este ano com o The Offspring, mas "limpou a agenda" para a turnê com o Foo Fighters.

O grupo também tocou algumas faixas de seu disco mais recente, But Here We Are.

Setlist do Foo Fighters no The Town 2023

All My Life

The Pretender

No Son of Mine

Learn to Fly

Rescued

Walk

Times Like These

Breakout

Run

My Hero

This Is a Call

The Sky Is a Neighborhood

Shame Shame

These Days

Generator

Aurora

The Glass

Monkeywrench

Best of You

Everlong