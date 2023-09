O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visita na manhã deste domingo, 10, a cidade de Roca Sales, uma das mais atingidas pela passagem do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul no começo da semana passada. Alckmin esteve no hospital de campanha montado para atender as vítimas das enchentes.

O governador Eduardo Leite também está na comitiva, que caminha pelos destroços na avenida principal de Roca Sales. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também integra a comitiva.