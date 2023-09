Pabllo Vittar com banda no The Town: após apelos dos fãs, cantora muda formato

Há anos, Vittar é acompanhada somente de bailarinos em seus shows, o que é uma prática comum para performances de drag queens - sobretudo as que não cantam. Mas Pabllo também é musicista e, por isso, arranjos com banda são solicitados por seus fãs há muito tempo, inclusive para variar o estilo das apresentações.

O assunto foi tão levantado no Twitter que se tornou praticamente um meme. "Não fala desse tópico que é sensível", brincou Pabllo no programa De Frente Com Blogueirinha, ao ser perguntada sobre banda. "Quem pede banda nos meus shows podia pagar".

Apesar das brincadeiras, na mesma entrevista, ela confirmou que terá, sim, instrumentistas no palco. "Para com o show do The Town estou ensaiando com banda. Vai ser massa. Não me peçam sempre, viu? Em algumas ocasiões, eu vou ter uma banda, sim".

Curiosamente, o último disco de Pabllo, NOITADA, que ganhou uma versão de remixes (o AFTER), é majoritariamente eletrônico e dançante. Nesse caso, a inclusão da banda no show, para faixas que vão do tecnobrega ao house, pode até soar contra-intuitiva. Mas com tantas críticas, a artista se viu obrigada a atender o pedido dos fãs para que possa seguir o próprio trabalho como prefere.

Melhor com banda ou sem banda? A resposta virá neste dia 10. A apresentação Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro acontecerá a partir das 17h10, no palco The One.