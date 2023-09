Toguro alega erro médico em parto de primeiro filho e irá abrir ação para investigar hospital

Tiago Toguro alegou que a namorada, Nara Paraguaia, sofreu um erro médico no parto do primeiro filho do casal, Gael. O influenciador revelou neste domingo, 10, que pretende abrir uma ação judicial para apurar a conduta do hospital.

O bebê nasceu na última quarta-feira, 6. No dia, o personal trainer apareceu chorando nos stories da rede social e disse que a namorada estava em "estado gravíssimo" devido a complicações pós-parto.

A jovem teve o seu útero retirado e ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo. Segundo Toguro, o sonho de Nara era ter um parto normal, mas precisou induzir uma cesariana e perdeu 3 litros de sangue.

Então, após Nara se recuperar, o influenciador compartilhou uma foto da mãe com o filho e escreveu uma nota de esclarecimento: "O meu departamento jurídico está analisando o caso, apurando as informações para ver quais providências serão tomadas, para não cometermos injustiças antes de acusar ou culpabilizar alguém, tentando individualizar as condutas".

Toguro explicou que seus advogados irão notificar o hospital para que forneçam cópia do prontuário do momento da internação até a alta médica junto ao hospital. Além disso, eles querem entender se a histerectomia foi total ou parcial e quais foram os danos do procedimento.

"Depois com o prontuário em mãos, solicitaremos que um especialista com capacidade técnica e aptidão nesta área possa periciar os documentos para entendermos se houve de fato um erro médico (negligência, imprudência ou imperícia ), e na sequência tomar as medidas cabíveis para apuração da conduta do profissional e da instituição, quanto a responsabilidade civil , junto ao órgãos responsáveis, CRM / CFM, boletim de ocorrência e devido processo legal", explicou.

Toguro concluiu a nota afirmando que a mãe e o bebê estão bem e agradeceu o carinho dos seguidores e familiares. "A Nara passou e está passando por essas complicações e no momento não tem condições físicas e psicológicas de entender a gravidade da situação e desdobramentos futuros de como seu corpo e organismo reagirão, a única preocupação neste momento é o filho", disse.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do Grupo Santa Joana para um pronunciamento, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.