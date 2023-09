Feriado de 7 de Setembro: veja o que abre e fecha em São Paulo

Em razão do feriado prolongado da Independência do Brasil, alguns serviços da cidade de São Paulo não vão abrir ou terão mudanças no horário de atendimento. Atividades essenciais, como hospitais, permanecem funcionando normalmente. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o rodízio municipal de veículos não vigora nesta quinta-feira, 7, e também estará suspenso na sexta, 8.

Veja como será o funcionamento dos serviços neste feriado:

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na quinta-feira, funcionarão normalmente as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação contra a covid-19, influenza (gripe) e multivacinação. O esquema será o mesmo na sexta.

Veja a seguir os equipamentos que estarão abertos durante o feriado:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h

Hospitais Municipais (Hms)

Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam durante 12h quanto os que atuam 24h

Prontos-socorros Municipais (PSMs)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET)

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue)

Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III funcionarão apenas para demandas internas. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Os quatro hospitais veterinários públicos da cidade permanecerão fechados nesta quinta-feira. Já na sexta, as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste permanecerá fechada.

Hospitais estaduais

Durante o feriado da Independência do Brasil nesta quinta, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento a urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Doação de sangue

O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará na quinta-feira, excepcionalmente, das 8h às 16h. Na sexta, as unidades Clínicas, Mandaqui, Osasco e Stella Maris abrirão das 8h às 16h. Já no sábado, 9, os postos Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h.

Medicamentos

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa não funcionarão nesta quinta. Entretanto, na sexta, há expediente normal nas unidades abaixo:

FME Bauru - das 7h15 às 15h

FME Campinas - das 7h às 17h

FME Guarulhos - das 7h às 17h

FME Hospital João Paulo II - das 7h às 15h

FME Maria Zélia - das 7h às 17h

FME Mogi das Cruzes - das 7h às 17h

FME Vila Mariana - das 7h às 19h (entrega de senhas até as 17h)

Unidades Dose Certa - das 8h às 17h

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital, não funcionarão nesta quinta. Clique aqui para conferir as unidades que vão funcionar entre sexta e sábado.

Rodízio de veículos

No feriado de Independência do Brasil, na quinta-feira, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, seguindo a previsão da legislação.

O rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros na sexta-feira, em razão da redução de circulação de veículos no feriado prolongado de Independência do Brasil.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta:

Rodízio de veículos pesados (caminhões)

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF)

Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias estarão fechadas nesta quinta-feira para o atendimento presencial. Na sexta, o funcionamento será normal. O serviço de autoatendimento permanece disponível, assim como o acesso aos canais digitais.

Correios

As agências não vão abrir nesta quinta-feira, em razão do feriado. Na sexta, o funcionamento será normal, de acordo com informação dos Correios.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado estarão fechadas nesta quinta, devido ao feriado. Na sexta, o atendimento presencial será retomado mediante agendamento prévio.

"Nas cidades de Amparo, Cotia, Descalvado, Itaquaquecetuba, Itapira, Itatiba, Pindamonhangaba, Salto e Santos, os postos se manterão fechados também na sexta, por conta de feriados municipais. Já no Poupatempo da Sé, na capital, os atendimentos ficarão suspensos na sexta e no sábado, em função do desligamento do sistema elétrico para obras de modernização", afirma o governo estadual.

CPTM, Metrô e EMTU

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos terão mudanças na operação durante o feriado de Sete de Setembro.

Na quinta, a CPTM atenderá os passageiros com intervalos semelhantes aos dos domingos. Por sua vez, o Metrô vai funcionar com a frota utilizada nos finais de semana, com monitoramento do Centro de Controle Operacional para oferta de mais trens, se necessário.

Na sexta, tanto na CPTM quanto no Metrô, respectivamente a partir das 4h e das 4h40, as estações serão reabertas para embarque, com oferta de trens e intervalos programados iguais aos de dias úteis.

Na quinta, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a mesma programação praticada aos domingos. Clique aqui para mais informações.

Defesa Civil do Estado de São Paulo

A Defesa Civil do Estado ficará à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail.

Cultura

Para conferir a programação de Museus, Oficinas Culturais, Bibliotecas e Fábricas de Cultura, clique aqui .

Ciclofaixa de lazer

As ciclofaixas de lazer na capital paulista funcionarão normalmente nesta quinta-feira, feriado do Dia da Independência, e no domingo, 10, das 7h às 16h.