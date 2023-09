Funcionário da Caixa é preso por fraudar benefícios do Bolsa Família

A Polícia Federal prendeu, em flagrante, um funcionário da Caixa Econômica Federal (CEF) envolvido em fraude na concessão de benefícios assistenciais do Bolsa Família, na agência do bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A prisão ocorreu na sexta-feira (8), mas divulgada nesta segunda-feira (11) pela Polícia Federal.

O investigado foi flagrado alterando dados de acesso e sacando valores de contas beneficiárias do Bolsa Família, no interior da agência bancária. A ação contou com o apoio da equipe de Cibersegurança da CEF.

As investigações e a prisão foram realizadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PF. Durante audiência de custódia, na 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O funcionário da Caixa foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará julgamento, e responderá por furto mediante fraude, cuja pena máxima pode chegar a até 8 anos de prisão.