Paty do Alferes sediou etapa do Festival Dente de Leite de Futsal

No último sábado (9), o Ginásio Municipal Hugo Corrêa Bernardes Filho, em Paty do Alferes, recebeu a 5ª etapa do 28º Festival Dente de Leite de Futsal, reunindo 60 atletas com idades entre 6 e 9 anos. A equipe campeã, Real Madrid, vai participar da Confraternização Final junto às equipes vencedoras de cada cidade. O evento será realizado em Volta Redonda, no dia 7 de outubro.



Idealizado pela TV Rio Sul, o evento tem como objetivo criar um ambiente de confraternização entre as crianças que moram nas 24 cidades da área de cobertura da emissora, promovendo inclusão social através do esporte. “A Prefeitura Municipal tem feito grandes investimentos no esporte, e um ótimo exemplo são as nossas escolinhas de futsal, voleibol, tênis de mesa, entre outras modalidades, que atendem mais de 900 alunos. Temos trabalhado cada dia mais para desenvolver o esporte no município e transformar a vida das nossas crianças, e estamos animados para levar nossos atletas campeões da etapa à Confraternização Final”, disse o secretário municipal de Esporte, Luiz Fernando Espíndola.