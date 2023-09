Morrissey é diagnosticado com dengue no México e adia shows no Brasil

O cantor e compositor Morrissey adiou os shows que faria em São Paulo e Brasília nos dias 27 e 30 de setembro no Brasil. A decisão aconteceu após ele ser diagnosticado com dengue no último domingo, 10.

O artista estava no México em turnê para celebrar os 40 anos de carreira. O anúncio do diagnóstico foi feito pelo site oficial do músico.

"A chegada de Morrissey à Cidade do México resultou em uma infecção por dengue. O vírus levará de duas a três semanas para desaparecer. A turnê está marcada para ser retomada na Flórida", diz a nota.

Segundo a equipe, Morrissey não cancelou nenhuma apresentação e irá retornar com os shows na Flórida, nos Estados Unidos.

No Brasil, as novas datas ainda não foram divulgadas.

"Morrissey não cancelou nenhum show, mas a infecção torna as duas próximas semanas impossíveis", acrescentou a equipe na nota.

Os shows que estavam previstos em Lima, no Peru (14 de setembro), Bogotá, na Colômbia (17 de setembro), Santiago, no Chile (21 de setembro), e Buenos Aires, na Argentina (23 de setembro) também foram adiados.