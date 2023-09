São Paulo registra mudança de tempo, mas previsão é que sol volte a aparecer

A frente fria que se formou no Sul do Brasil, junto com o ciclone extratropical, avançou para o Sudeste e mudou o tempo já na terça-feira, 5, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A cidade de São Paulo também registrou tempo nublado na quarta-feira, 6.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira de feriado começou com muitas nuvens, mas, ainda pela manhã, o sol pode aparecer, o que vai facilitar a elevação da temperatura.

"O ar quente e seco ganha força, o que vai garantir o predomínio de sol e a rápida elevação da temperatura nos próximos dias. Em contrapartida, os índices de umidade apresentam declínio", afirma o CGE.

Segundo a Meteoblue, nesta quinta-feira, os termômetros oscilam entre 15ºC e 24ºC, sem possibilidade de chuva.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

- Quinta-feira: entre 15ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: entre 15ºC e 29ºC;

- Sábado: entre 18ºC e 30ºC - possibilidade de chuva;

- Domingo: entre 17ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 30ºC.