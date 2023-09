Área de 30 mil m² com spa e quadras: mansão de Gisele Bündchen é avaliada em R$ 45 milhões

A supermodelo Gisele Bündchen tem uma nova propriedade para chamar de sua: uma mansão na Flórida, nos Estados Unidos, adquirida após o divórcio do jogador Tom Brady. Segundo o Wall Street Journal (WSJ), a casa, que fica a 48 quilômetros de Miami, foi comprada por US$ 9,1 milhões (R$ 45 milhões, na cotação atual), e deve se tornar "refúgio para os animais".

Com mais de 30 mil metros quadrados, a propriedade em Southwest Ranches conta com nove quartos, nove banheiros e campo de futebol em tamanho real. Além disso, há piscina com borda infinita, uma quadra de tênis, uma cozinha externa com churrasqueira, dois picadeiros equestres e um celeiro com capacidade para dez cavalos.

Para o WSJ, o corretor Chad Bishop, da ONE Sotheby's International Realty, revelou que Gisele pretende criar seus animais, como galinhas e cavalos, de forma que possam circular livremente. "Será uma propriedade realmente amigável aos animais, com certeza", disse Chad.