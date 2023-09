Prefeito Juninho Bernardes anuncia revitalização da Estação de Paty

Nesta semana, a revitalização da Estação de Paty do Alferes foi anunciada pelo prefeito Juninho Bernardes. Localizada no Centro, o espaço é um importante ponto turístico que conta a história do município e da interiorização do Brasil com a implantação da ferrovia, principal meio de transporte de passageiros e escoamento da produção cafeeira.



No local, funciona a Secretaria de Turismo de Paty, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e a Feira de Artesanato. O objetivo da obra, segundo o prefeito, é deixar o espaço mais atrativo para os turistas e munícipes. “Este é um dos pontos culturais de maior importância histórica e de destaque de nossa cidade, por isso queremos torná-lo ainda mais agradável para quem visita nossa Paty e para os patienses que amam usar esse lindo espaço e gostam da preservação cultural do município”, explica Juninho.



A obra de revitalização será iniciada nos próximos dias e consiste em reforma e reestruturação de toda a cobertura, pintura geral interna e externa, troca de piso, revisão da parte elétrica e hidráulica e nova iluminação. O investimento é de R$ 229.452,77 de recursos próprios e a previsão é de 3 meses de obras.

O início desta obra faz parte de um projeto do prefeito Juninho e do vice Arlindo Dentista de revitalização do Centro de Paty. Entre as ações estão a construção do Casario do Alferes, que está na reta final. O espaço vai ser um Polo Turístico, Cultural e Gastronômico, com lojas, quiosques, espaço do produtor, espaço do artesão, espaço infantil e Museu da Cachaça.



Outra obra de destaque a ser iniciada em breve é a revitalização da Sebastião de Lacerda, que consiste na fiação subterrânea e padronização da fachada. E outra realização que visa transformar o Centro do município é a obra de revitalização de toda a Praça George Jacob Abdue e Pedro Chaim, que também irá iniciar ainda este ano.

“Nós estamos investindo no embelezamento de nossa cidade e também nessas obras de destaque, porque queremos tornar nossa Paty ainda mais turística e agradável ao povo patiense. Em nosso governo, investimos na educação, saúde, agricultura, meio ambiente, obras de infraestrutura, como asfalto, drenagem e saneamento; mas também estamos investindo muito no que pode trazer emprego e renda para nosso município: o turismo", disse o prefeito, que completou: "Nós, com apoio do Sebrae, originamos o grupo Turismo Rural, criamos o Bosque Maravilha, revitalizamos o Mirante do Fama, restauramos o antigo Casarão da Câmara que hoje é o Memorial Vila do Alferes, realizamos o projeto de paisagismo que deixou nossa cidade ainda mais bonita, estamos fazendo o reforço estrutural de nossa Igreja Matriz e restaurando nossa Aldeia de Arcozelo; e, agora, iniciamos essas obras do Centro, porque sabemos da força transformadora do turismo para o desenvolvimento de nossa cidade. E vamos, com apoio da nossa Câmara Municipal, trazer ainda mais atrativos para nossa Paty, pois nosso município tem tradição, história, cultura e ruralidade, importantes quesitos para Paty se destacar, ainda mais nesse turismo pós-pandemia”.