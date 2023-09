Mingau: Baixista passa por traqueostomia após hospital reduzir sedação; veja boletim médico

Mingau passou pelo procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula) nesta segunda-feira, 11. Segundo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, 12, Rinaldo Amaral o estado de saúde do músico é estável.

O baixista da banda Ultraje a Rigor segue sob ventilação mecânica e seu estado de saúde continua estável. Veja o boletim na íntegra:

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que o paciente Rinaldo Amaral segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. Na tarde desta segunda-feira. 11, foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica. Desde o último sábado 9, a equipe vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas. O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável".

O que se sabe sobre o caso de Mingau

O baixista foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, 3, em Paraty, na Costa Verde fluminense. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. Os médicos responsáveis pelo caso informaram em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, 5, que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Na ocasião, os profissionais evitaram dar prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.

Na última segunda-feira, 4, a polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo. "É compatível com o calibre de um projétil e três estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados", disse Marcelo ao Brasil Urgente.

Com ele, foi apreendida uma arma do mesmo calibre da bala que atravessou a cabeça da vítima. Na quarta-feira, a Justiça do Rio expediu mandados de prisão temporária contra outros três suspeitos de envolvimento no ataque ao músico. Eles foram identificados, mas estão foragidos.