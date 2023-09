Luísa Sonza revela que Chico Moedas 'chorou por 20 minutos' ao ouvir canção

Sucesso do álbum Escândalo Íntimo, de Luísa Sonza, a música Chico foi a canção mais ouvida no Spotify Brasil na semana de seu lançamento. A faixa, repleta de referências, é uma declaração de amor ao namorado da artista, o influenciador Chico Veiga ou Chico Moedas.

A música foi composta quando Luísa estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, trabalhando em seu novo álbum. Ela contou no Altas Horas que, na época, os dois haviam se conhecido há menos de um mês e não namoravam oficialmente. Aí, Sonza enviou a música a Chico, que estava em outro fuso - e ele escutou às 3h da manhã no Brasil.

"Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou" disse, no podcast PodDelas.

"Quando ela me mostrou, eu fiquei, assim, completamente alucinado! Comecei a chorar na cama. É mais um dos vários presentes que ela me dá todos os dias", contou ele ao gshow.

Segundo a cantora, Chico é super low profile e, por isso, ela tinha medo de expor o namoro. Mas depois que os dois assumiram o relacionamento, ela se sentiu confortável para mostrar mais de seus sentimentos.

Ele também acompanha a artista desde o lançamento do disco. Nas várias vezes em que ela cantou Chico, em shows como no The Town e no Altas Horas, o namorado esteve presente na plateia.

"É um privilégio", reforçou Chico no programa de Serginho Groismann.