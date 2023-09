Alckmin e sete ministros embarcam na manhã de domingo para visita ao RS

O presidente em exercício e ministro Geraldo Alckmin (PSB) irá visitar o Rio Grande de Sul neste domingo, 10, com uma comitiva de sete ministros, entre eles do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva. O Estado é afetado pelas enchentes provocadas por um ciclone extratropical, que já deixou mais de 40 mortos.

Com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem à Índia para participar do G-20, a presença do governo federal no Rio Grande do Sul passou a ser cobrada. Como mostrou o Broadcast mais cedo, criticado por não visitar o solo gaúcho, Lula mencionou a tragédia causada no Estado em seu primeiro discurso na cúpula.

Liderado por Alckmin, o grupo embarca de Brasília para Canoas (RS) às 6h. A partir das 9h, o presidente em exercício irá percorrer os municípios de Roca Sales, Muçum e Lajeado. De acordo com o Palácio do Planalto, ao final da manhã, Alckmin participará, em Lajeado, de reunião com prefeitos locais. Em seguida, vai conceder entrevista coletiva à imprensa, no campus sede da Universidade do Vale do Taquari.

"O deslocamento da comitiva ao Rio Grande do Sul reforça uma série de ações já tomadas pelo Governo Federal desde o início da semana para auxiliar a população atingida pelas chuvas. Seguindo orientações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na Índia para a Cúpula do G20, foi criado um comitê permanente de apoio ao Rio Grande do Sul", afirmou o Planalto em nota.

Além de Alckmin e Marina, participam da comitiva os ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Nísia Trindade; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta; do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e representantes de outros ministérios e órgãos federais.