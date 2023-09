João Guilherme diz que não teria perfil em site adulto: 'Não passo nenhuma necessidade

O ator João Guilherme, de 21 anos, afirmou que não consideraria criar um perfil em um site de conteúdo adulto. Ele chegou a comparar as plataformas com prostituição e afirmou que não tem razão para expor o seu corpo.

A declaração foi feita ao programa Fofocalizando, do SBT, durante os bastidores do festival The Town, em São Paulo, após a reportagem questionar o artista sobre o assunto.

"Eu vejo como se estivesse na prostituição, entendeu? Ficar vendendo a imagem do meu corpo lá. Ou que fosse de ficar postando aquelas [coisas], porque tem gente que nem posta explicitamente. Mas acho nada a ver. Não julgo, até porque não julgo nem quem está na profissão", disse ele.

"Eu tenho a minha carreira bem consolidada, ganho dinheiro, graças a Deus, não passo nenhuma necessidade. Não tem porque eu ficar expondo meu corpo e a minha intimidade assim na internet", completou João Guilherme.

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme ganhou projeção nacional com as novelas mirins Cúmplices de um Resgate (2015) e As Aventuras de Poliana (2018), além de filmes como Tudo Por Um Popstar (2018). Atualmente, ele faz parte do elenco de De Volta aos 15, da Netflix.