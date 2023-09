Filho de Faustão revela detalhes sobre novo programa na Band: 'Começo de nova fase'

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, revelou mais detalhes sobre o novo programa que ganhou aos sábados na Band. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 11, João comentou sobre suas expectativas no perfil do Instagram criado para a novidade, que já possui nome e horário.

A atração se chamará Programa do João Silva e deve ir ao ar das 20h30 às 22h. A estreia é programada para outubro, mas a data ainda não foi revelada.

"Finalmente o Programa do João já é uma realidade", comemorou o apresentador. "O momento significa o começo de uma nova fase. [...] Vocês vão se sentir no palco comigo. Podem ficar bem à vontade, já sentar com a família e já avisar todo mundo", completou.

A notícia de que João ganharia um novo programa foi confirmada pelo Estadão no final de agosto. Conforme informações do colunista Flávio Ricco, do UOL Splash, parte da equipe que trabalhou com Faustão na atração Faustão na Band deve integrar a novidade. O formato será de entrevistas em eventos e repercussão dos assuntos do momento.

Em entrevista concedida ao Estadão no início do mês passado, João havia afirmado que seu grande sonho era ganhar um programa na televisão. "Meu sonho é ter um programa meu. [...] Se é algo longe ou perto de ser concretizado, eu não sei", comentou na ocasião.