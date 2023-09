Homem invade estacionamento e atropela grupo em Juiz de fora; mulher morre

Pelo menos sete pessoas foram atropeladas por um motorista desgovernado que invadiu o estacionamento do estádio municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 9. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Todas as outras receberam atendimento médico, incluindo o motorista do veículo, que está entre as três pessoas em estado grave.

A tragédia aconteceu durante a realização do Torneiro Leiteiro - Desfile das Campeãs, no município. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar.

Segundo testemunhas, após uma discussão, o autor pegou o carro e adentrou no local, ultrapassando as barricadas e atropelando as sete pessoas. "Ele parou o carro quando colidiu com outro veículo estacionado", afirmou o Corpo de Bombeiros.

Vítimas do acidente:

1 óbito;

2 vítimas entubadas (sendo uma delas o autor do acidente). Encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS);

1 criança (socorrida por meios próprios para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora);

4 vítimas conduzidas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) disse que deslocou a perícia oficial para realizar os trabalhos no local. "O corpo da vítima foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) de Juiz de Fora para ser submetido a exames."

Por meio de nota, a Prefeitura de Juiz de Fora e a comissão organizadora do Torneio Leiteiro das Campeãs lamentam a tragédia ocorrida na madrugada deste sábado, ao fim do evento, com o atropelamento de várias pessoas.

"Manifestamos nossa solidariedade com as vítimas e lamentamos que um evento tão importante para a cidade e região, tão bem organizado, tenha sido maculado por essa tristíssima ocorrência. Em sinal de luto e em respeito às vítimas, informamos a suspensão do evento", afirmou a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros não deu mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. Procurados, o HPS e a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora não retornaram o contato da reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.