Suspeitos de atirarem no baixista Mingau podem ter fugido de Paraty

Os suspeitos de alvejarem o carro do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, podem ter fugido da cidade, segundo o delegado responsável pelo caso, Marcello Russo, da 167ª DP de Paraty, no Rio de Janeiro. As buscas pelo paradeiro dos foragidos continuam.

"Estamos fazendo buscas e solicitando informações anônimas para tentar efetuar a prisão dos três foragidos. A polícia está trabalhando em busca de alguma pista que forneça a localização deles, já que suspeitamos que eles não estejam mais em Paraty", disse em entrevista ao jornal Extra.

O que se sabe até o momento

O baixista foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, 3, em Paraty, na Costa Verde fluminense. No dia, ele foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo na última segunda-feira, 4.

"É compatível com o calibre de um projétil e três estojos que encontramos no local da tentativa de homicídio do integrante da banda Ultraje a Rigor. Então, também conseguimos, através dessa prisão e de outras informações, fechar o quebra-cabeça na autoria com mais 3 elementos já identificados e qualificados", disse Marcelo ao Brasil Urgente.

Com ele, foi apreendida uma arma do mesmo calibre da bala que atravessou a cabeça da vítima. Na quarta-feira, a Justiça do Rio expediu mandados de prisão temporária contra outros três suspeitos de envolvimento no ataque ao músico. Eles foram identificados, mas estão foragidos.

Em entrevista coletiva realizada na última terça-feira, 5, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Na ocasião, os profissionais evitaram dar prognóstico de sobrevida ou sequelas ao músico e afirmaram que Mingau passa por tratamento visando evitar complicações. Segundo eles, ainda é cedo para que o baixista seja retirado da sedação.

Última atualização

O baixista passou por uma nova cirurgia na noite desta quarta-feira, 6, para "auxiliar no controle da pressão intracraniana". De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, onde o músico está internado, o procedimento foi indicado pelo neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo caso, e durou cerca de 2h30.

"O paciente segue na Unidade de Terapia Intensiva do São Luiz, sedado e sob ventilação mecânica. Seu estado de saúde permanece grave", informa a nota.

A craniectomia descompressiva, o procedimento pelo qual Mingau passou, é um método cirúrgico indicado para alívio imediato da pressão no interior do crânio, reduzindo o inchaço e o risco de outros danos cerebrais.