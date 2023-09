O Meia Hora comemora 18 anos com grandes atrações em evento gratuito

O Jornal Meia Hora, líder de vendas em bancas e queridinho do carioca, está prestes a soprar as velinhas e completar 18 anos. E claro que a festa será comemorada em grande estilo com muita música e alegria.

Para a celebração do aniversário do Meia Hora, o Parque Madureira será palco de um evento que promete agitar o coração da zona norte da cidade. E o melhor: com entrada liberada.

A festa será no sábado 30 de setembro e contará com DJ, concurso Gata da Hora e a presença dos artistas Suel, Chininha e Lierte Jr, que vão botar todo mundo pra sambar - Divulgação A festa será no sábado 30 de setembro e contará com DJ, concurso Gata da Hora e a presença dos artistas Suel, Chininha e Lierte Jr, que vão botar todo mundo pra sambar.

O evento promete reunir cariocas de todas as idades, desde os fãs de carteirinha do Meia Hora até quem está em busca de uma boa diversão em um sábado à tarde. O importante é se jogar na pista e celebrar essa data especial.

Venha comemorar conosco e fazer parte dessa festa que vai agitar a cidade! O Meia Hora está chegando à maioridade, mas com espírito de quinta-série e, como todo carioca, quer celebrar em grande estilo. Nos vemos lá no Parque Madureira! Vai ser de arrepiar!

Local: Parque de Madureira

Data: 30 de setembro

Início: 17 horas

Entrada: Gratuita