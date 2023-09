Mulher furta R$ 5 mil em picanha; assista

Na manhã desta terça-feira (12), uma mulher foi presa em flagrante após furtar diversas peças de picanha em um supermercado na cidade de Samambaia, no Distrito Federal. De acordo com funcionários, a suspeita comete crimes no estabelecimento desde julho deste ano. No total, teria furtado cerca de 70 peças de picanha, o que equivale a cerca de R$ 5 mil, além de inúmeras barras de chocolate.



No vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que a mulher chega ao açougue do supermercado e enche a bolsa com as peças de carne. A suspeita foi encaminhada à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia) e autuada por furto.

Mulher furta R$ 5 mil em picanha



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/55bpzW7Gd0 — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 12, 2023