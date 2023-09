Aeroporto de Guarulhos é alvo de ataque cibernético

O site do Aeroporto de Guarulhos sofreu um ataque cibernético na terça-feira, 12. Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, não houve impacto nas operações nem foram feitas alterações no site.

"A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, confirma o ataque cibernético ao site oficial da companhia, porém esclarece que não ocorreram alterações nas páginas e qualquer impacto às operações", diz a nota da concessionária.

O aeroporto internacional de Guarulhos é o de maior movimento no Brasil. Em agosto, passaram por lá mais de 3,7 milhões de passageiros, sendo quase 2,5 milhões em voos domésticos e 1,2 milhão em voos internacionais, segundo o site mantido pela GRU Airport.

Segurança

Em março, um esquema de tráfico internacional de drogas provocou a prisão injusta de duas brasileiras, que tiveram as identificações de suas malas trocadas em Guarulhos e colocadas em bagagens contendo cocaína. Mesmo inocentes, elas ficaram detidas na Alemanha por 38 dias.

Em julho, a Polícia Federal deflagrou a segunda etapa da Operação Colateral e prendeu 17 pessoas. Entre elas, alguns chefões do esquema de tráfico de drogas. Eles são acusados de transportar 126 quilos de cocaína do Brasil para a Europa ilegalmente desde o ano passado.

O governo federal também lançou o programa "Aeroportos+Seguros", que prevê investimento de R$ 40 milhões para incrementar a segurança em Guarulhos. Estão previstos, o aumento do número de câmeras, identificação com chave de acesso individualizada aos sistema de bagagens no Terminal 3 (internacional) e novos equipamentos de Raio-X, entre outras medidas.