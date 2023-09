'Ganho porque jogo muito', diz ex-BBB Paulinha Leite sobre ter sorte na loteria

Uma sorte de dar inveja. A ex-BBB Paulinha Leite afirma ter ganhado mais de 50 vezes na loteria, sendo a vitória mais recente no domingo, 10. Nas redes sociais, ela postou uma foto com o bilhete premiado e comemorou o prêmio de quase R$ 3 milhões da Lotofácil da Independência.

"Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza", escreveu em seu Instagram.

O valor será dividido entre 40 pessoas, com cada uma recebendo o montante de R$ 74,5 mil. A sua parte será investida em imóveis, revelou ao Estadão. Qual é o segredo de tanta sorte da ex-BBB?

Segundo Paulinha, há algumas práticas que a ajudam a cravar as dezenas nos jogos de sorte, mas que se baseiam principalmente na crença que tem em si própria e na sua sorte.

"Eu sonho com números. Sou assim desde pequena. Em geral, os números chamam minha atenção, número de celular, placa de carro e costumo montar jogos com eles", conta ela. "Mas o meu ritual é acreditar na minha sorte, praticar a lei da atração e sempre observar os números que aparecem diariamente para mim. Eu observo demais tudo ao meu redor.Todo lugar tem números e com isso, eu monto minhas estratégias", diz.

Outro hábito que também ajuda é a frequência de jogos, algo que a ex-BBB descreve como essencial, principalmente para aqueles que desconfiam que tamanha sorte seja possível. "Eu me considero uma pessoa de muita sorte e posso dizer que eu ganho porque jogo muito, e acredito muito na minha sorte. É algo que não sei explicar, apenas sinto uma certeza e uma confiança muito grande dentro de mim. Mas primeiramente temos que praticar o ato de jogar. Muitas pessoas não jogam, logo não ganham", afirma.

A sorte virou ensejo para montar uma empresa especializada em apostas, a Unindo Sonhos. Para participar, é necessário um simples cadastro no site, selecionar os bolões que se deseja apostar - e os valores, que chegam a R$100, e, claro, ter sorte. Afinal as chances de alguém acertar os 15 números da Lotofácil é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa Econômica Federal.