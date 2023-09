MEC abre inscrições para debater escola em tempo integral no Nordeste

Estão abertas as inscrições para o Seminário Programa Escola em Tempo Integral na Região Nordeste, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A etapa faz parte do ciclo de seminários regionais sobre o tema, realizados em todo o país.

Segundo o MEC, o objetivo das discussões é elaborar um documento nacional, com orientações sobre a educação em tempo integral, por etapas da educação básica (educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio) e por modalidades (Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, Educação Bilíngue de Surdos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola).

Na etapa Nordeste, os debates ocorrerão em Recife, em 27 e 28 de setembro, de forma híbrida. Os interessados em participar presencialmente devem se inscrever, por meio de formulário online. As vagas são limitadas, e o evento ocorre no auditório da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). O seminário também será transmitido pelo canal do MEC no YouTube. Neste caso não é necessário fazer inscrição.

Na programação do evento estão previstos os seguintes painéis:

Princípios da Educação Integral em Tempo Integral no Ensino Fundamental – Orientações para o tempo integral nos anos iniciais e finais;

Educação Ambiental: os temas contemporâneos transversais em diálogo com a Educação Integral nos territórios;

A arte, a cultura, o esporte, o meio ambiente, direitos humanos, a ciência e tecnologia na Política de Educação Integral; e

Princípios da Educação Integral na Educação Infantil – Orientações para o tempo integral em Creches e Pré-Escolas.

Clique aqui e confira a programação completa e os palestrantes convidados.

Ciclo de Seminários

O evento é voltado aos integrantes das redes de ensino, profissionais da educação, universidades, pesquisadores, fóruns de conselhos, organizações da sociedade civil e representantes de outros ministérios envolvidos nesta agenda.

A realização do ciclo de seminários está prevista desde a instituição do Programa Escola em Tempo Integral, pela Lei 14.640/2023, criado em julho deste ano, para aumentar o número de matrículas de estudantes na educação básica, em tempo integral.

O governo federal considera matrículas em tempo integral aquelas em que crianças e jovens permanecem na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a sete horas diárias ou 35 horas semanais, em dois turnos.

Agenda nacional

Após o encontro no Nordeste, o ciclo de seminários terá outras duas etapas: uma sobre a Região Sudeste, nos dias 4 e 5 de outubro; e outra sobre a Região Sul, em 19 e 20 de outubro. Já foram realizados encontros na Região Centro-Oeste, e na Região Norte.

Mais informações podem ser obtidas por telefone 0800-61-6161, e-mail [cogeiti@mec.gov.br ] ou pelo chat Serviços do MEC [ https://mecsp.metasix.solutions/portal/servicos].