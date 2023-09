Vídeo mostra momento em que policial atira em cachorro

Foi divulgado nesta quarta-feira (13), pela CPI dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o vídeo do momento em que o subtenente da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, Anderson Carlos Teixeira, de 52 anos, atira em um cachorro em Guarapari. O animal foi socorrido e passou por cirurgia, mas não resistiu ao ferimentos e morreu. O caso aconteceu no sábado (9).



Nas imagens, Anderson aparece de camisa amarela e bermuda vermelha atravessando a rua. Em determinado ponto, o cachorro da raça Golden Retriever se aproxima e pula no policial. Em seguida, os dois se afastam e Anderson leva as mãos à pochete. As câmeras não mostram o momento exato do disparo, mas segundo informou a CPI, foi nesse instante que o animal foi atingido. O policial foi preso em flagrante, mas no dia seguinte teve a liberdade provisória concedida sem o pagamento de fiança após audiência de custódia.

Convocado pela CPI para prestar depoimento nesta quarta (13), Anderson não compareceu. Ele será será chamado novamente e, se faltar por três vezes, poderá ser solicitada condução coercitiva. A influenciadora Iasmin Lima Peçanha Avelar, de 32 anos, tutora do cachorro, compareceu à sessão e prestou depoimento.



No vídeo, é possível notar o desespero da família ao ver o animal baleado. Iasmin, que está empurrando o carrinho com a filha de apenas um ano, caminha perplexa pela rua acompanhada do marido. A criança que aparece chorando e correndo pela calçada é a irmã de Iasmin, de 12 anos.



Por não guardar com a devida cautela animal perigoso, a tutora precisou assinar um termo circunstanciado (TC) e foi liberada após assumir compromisso de comparecer em juízo. O crime será apurado pela Polícia Civil do Espírito Santo.