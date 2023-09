'A Fazenda 2023': quem é Henrique Martins, ex-nadador olímpico e mister Brasil 2023

A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

O mais novo integrante confirmado é Henrique Martins, ex-atleta olímpico de natação e campeão do Mister Brasil 2023.

De acordo com o Portal Leo Dias, que divulgou o nome de Henrique, o novo peão tem 31 anos e é natural de Campinas, no interior de São Paulo.

Ele foi atleta profissional de natação e chegou a representar o Brasil em campeonatos mundiais e nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, quando foi finalista nas categorias 100 metros borboleta e revezamento 4 por 100.

Mais recentemente, Henrique entrou no ramo dos concursos de beleza. Ele foi o grande vencedor do Mister Brasil CNB 2023 e foi vice-campeão do Mister Supranational, o campeonato mundial, realizado anualmente na Polônia. Henrique perdeu para o espanhol Iván Álvarez.

Além de atleta e modelo, Henrique também é publicitário e ex-militar. Ele é formado em Publicidade e Propaganda e passou a se dedicar mais à profissão após o seu auge no esporte. Ele também serviu no Exército Brasileiro durante oito anos.