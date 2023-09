Carta ao leitor do MEIA HORA de 15 de setembro de 2023

MC Léo Zika é suspeito de integrar a quadrilha do miliciano mais procurado do Rio

Homem é preso com drogas em táxi e diz que fazia entregas em domicílio por estar desempregado

Guerra do tráfico no Morro do Jorge Turco deixa um suspeito morto e cinco moradores feridos

Idosa entra em rua perto de comunidade na Praça Seca sem baixar os vidros e é baleada

Bebê de quatro meses morre após se engasgar com óleo mineral receitado por médica

Reparo em elevatória do sistema Guandu deixa moradores sem água no Rio

Desfalque no Flamengo: lesão tira Allan das finais da Copa do Brasil