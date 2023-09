Zé Vaqueiro fala sobre evolução do estado de saúde do filho recém-nascido

O cantor Zé Vaqueiro, de hits como Te Amar, Te Amar e Coladin, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de seu filho, Arthur. O menino, que nasceu no dia 26 de julho, malformação congênita.

"Arthur significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria", escreveu Zé Vaqueiro.

A mensagem está acompanhada de uma foto em que o filho segura seu dedo. "A Fé move montanhas", também escreveu o cantor.

Arthur é filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares. A criança, que nasceu com a Síndrome de Patau - essa condição que pode causar sintomas como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins - já respira sem auxílio de aparelhos, segundo seus pais.