Na noite desta quinta-feira (14), uma mulher ficou com a cabeça presa na catraca de um ônibus em Recife, capital de Pernambuco. Trata-se de uma 'catraca dupla" instalada em caráter experimental pelo Grande Recife Consórcio de Transporte. O teste, que começou em junho em algumas linhas da região metropolitana da cidade, visa impedir que pessoas entrem no coletivo sem pagar. As informações são do Jornal do Commercio do Recife.



No vídeo, o motorista aparece tentado ajudar a mulher, ainda não identificada, a se soltar. Não há informações sobre como ela se desprendeu. Em nota, o Consórcio informou que técnicos foram designados para periciar o equipamento e elucidar o ocorrido na linha 604 – Alto do Burity/Macaxeira, da empresa Pedrosa.

Vídeo: Mulher fica com cabeça presa na catraca de ônibus



