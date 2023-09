Rico Tavares: família autoriza doação de córneas do maquiador

A família de Rico Tavares autorizou a doação de córneas do maquiador. Ricardo Tavares, o maquiador dos famosos, faleceu aos 46 anos na madrugada desta sexta-feira, 15, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde estava recebendo tratamento desde o final de agosto. A causa da morte foi apontada como falência múltipla dos órgãos. As informações são do jornal

Na tarde da quinta-feira,14, Rico Tavares sofreu uma parada cardíaca, da qual foi reanimado pela equipe médica do hospital. Contudo, horas depois, o maquiador teve uma segunda parada cardíaca, vindo a falecer às 1h55.

Durante o período de internação, que durou 24 dias, Rico esteve no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade hospitalar, mantido em coma induzido e respirando com auxílio de aparelhos, além de receber medicamentos para estabilizar seu quadro clínico.

Entenda o caso

Ricardo Tavares foi internado em estado grave no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter desaparecido por dois dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.

De acordo com O Globo, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital sem identificação. No hospital, após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde permaneceu entubado e sob monitoramento constante.

Dani Suzuki havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa, pois tinham planos de gravar juntos no dia seguinte. No entanto, ele não deu notícias.