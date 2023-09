Quem é Lunara Campos, companheira e mãe do filho de Thor Batista

Thor Batista, filho do empresário Eike Batista e da modelo Luma de Oliveira, anunciou na última sexta-feira, 15, que será pai pela primeira vez. O bebê é fruto de seu relacionamento com a modelo Lunara Campos.

Quem é Lunara Campos

Gaúcha de Venâncio Aires e formada em ciências contábeis, ela trabalha no mundo da beleza desde jovem. Em 2008, foi considerada uma das "soberanas" da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim), ao lado de Bruna Mendes da Silva e Gabriely Martins Henn.

Lunara Campos foi representante de Venâncio Aires no concurso de Miss Rio Grande do Sul 2011, disputado em dezembro de 2010. Ela esteve entre as 30 finalistas, mas não foi adiante. Curiosamente, a vencedora daquele ano, Priscila Machado, depois sagrou-se Miss Brasil e disputou o Miss Universo, ficando na 3.ª colocação.

Lunara Campos e Thor Batista

O namoro do casal teve início em maio de 2014. À época, Thor tinha 22 anos e Lunara, 28.

Quando assumiu a relação, Batista deu entrevista ao site Ego: "Estou namorando, sim. Estamos juntos há duas semanas. Nos conhecemos em Porto Alegre, ela mora lá. Estou encantado! Ela veio de Mônaco direto para o Rio Grande do Sul e, como se não bastasse, é linda e tem 1,76m de altura".

No mesmo período, Lunara Campos relatou, em entrevista ao site Folha do Mate: "Nos conhecemos em uma festa em Porto Alegre. Apesar de ser recente o nosso namoro, já percebi que Thor é um homem gentil e cavalheiro, faz tudo para me deixar ainda mais feliz!".

Desde então, ela tem o costume de publicar fotos ao lado do companheiro nas redes sociais, acompanhadas por declarações de amor.

Thor Batista é fruto do casamento de Luma de Oliveira com Eike Batista, que durou de 1991 a 2004. Os dois também são pais de Olin, de 27 anos.