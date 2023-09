Letícia Cazarré é criticada com filha na UTI: 'Acham absurdo eu estar trabalhando'

Letícia Cazarré foi alvo de críticas nas redes sociais por trabalhar enquanto acompanha a filha, Maria Guilhermina, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A bebê de um ano nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração.

No Instagram, Letícia publicou uma foto com um computador nesta sexta-feira, 15, no hospital e escreveu: "Tenha amigas como as minhas, que te emprestam um computador para trabalhar na UTI quando o seu quebra".

Posteriormente, ela voltou aos stories para rebater internautas que criticaram o fato de ela trabalhar enquanto acompanha o tratamento da filha. "Tem uma galera aí que nunca teve filho com doença grave, nunca pisou numa UTI. Quem dirá viver mais de 3 mil horas dentro de uma, como é o meu caso", disse.

"Nunca levou o filho pra fazer uma cirurgia [quem dirá um recém-nascido], nunca viu o filho ter uma parada cardiorrespiratória, nunca viu o filho ter choque séptico. Eu já vi quatro, mas que vai achar um absurdo eu estar trabalhando e não chorando. Vai entender", completou.

Maria Guilhermina voltou a UTI no último domingo, 10, após apresentar febre. A criança foi diagnosticada com duas bactérias e precisou passar por uma cirurgia.

Neste sábado, 16, o ator Juliano Cazarré, pai da menina, atualizou o estado de saúde de sua filha. "Ela está bem, está se recuperando bem e, se Deus quiser, semana que vem, lá para quarta, talvez ela já esteja em casa".