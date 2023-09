Estudantes de medicina encenam 'masturbação coletiva' durante jogo de vôlei feminino

Estudantes do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa), em São Paulo, causaram revolta nas redes sociais neste domingo, 17, após serem flagrados encenando uma "masturbação coletiva". O episódio ocorreu durante uma partida de vôlei feminino do Intermed, competição esportiva entre universidades que ocorreu entre os dias 2 e 9 de setembro. Assista ao vídeo:

Estudantes de medicina da Unisa encenam "masturbação coletiva" diante de jogadoras de vôlei em SP em torneio universitário.



Crédito: Reprodução



A deputada Marina do MST (PT) afirmou que uma parte dos estudantes da Unisa foi expulsa dos jogos universitários após esse episódio da "masturbação coletiva". “O ato se configura como importunação sexual e deve ser encarado com a seriedade que merece. São essas mesmas figuras que cuidarão da nossa sociedade quando formados médicos? Não por acaso, o curso da mesma faculdade é conhecido pelos trotes violentos, misóginos e hierarquizantes”, publicou a deputada em uma rede social.



UNE se manifesta nesta segunda-feira (18)



A União Nacional dos Estudantes divulgou a seguinte nota: “Absurdas as cenas dos alunos de medicina da Unisa durante os jogos universitários. Esses estudantes precisam ser responsabilizados pelos crimes cometidos em uma conduta inaceitável durante um jogo de vôlei feminino. Não podemos tolerar que casos como esse continuem acontecendo. A nossa luta sempre será por um ambiente universitário sem machismo esemassédio!".