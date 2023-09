Léo Santana xinga e responde a gesto obsceno de homem durante apresentação em Salvador

O cantor Léo Santana xingou e respondeu a um gesto obsceno de um homem que acompanhava sua apresentação durante o Salvador Fest, evento em Salvador, neste domingo, 17. Imagens da transmissão do evento mostram que o artista cantava a música Madeira de Lei, quando interrompeu um trecho para se dirigir, irritado e sem o microfone, a um membro da plateia.

Segundo a assessoria de imprensa de Léo, o homem teria "provocado" o artista durante todo o show e fez um gesto obsceno após o cantor pedir para que a plateia fizesse "o L" com as mãos. O gesto é feito pelo artista desde 2012 em referência a seu próprio nome, mas começou a ser associado a apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as últimas eleições.

Além de Léo, outros nomes também se apresentaram no evento no domingo. Dentre eles, estavam Ludmilla, Ana Castela e Belo.