O cantor Wesley Safadão é dono de propriedade luxuosa no Ceará. O músico tem uma fazenda-mansão em Aracoiaba, a 80 km de Fortaleza, que tem praia particular, piscina e um grande haras com cavalos de raça, que é uma das fontes de renda de Safadão.

Com uma gigantesca casa, a propriedade também conta com lagos artificiais, cachoeira, parquinho e criação de diversos animais.

A área principal da fazenda-mansão é chamada de Haras WS. Trata-se de um espaço que, além de ter os cavalos de raça, conta com pista de vaquejada e um local reservado para leilões.

Safadão é dono de dois belos cavalos, Don Principe e Streak of Fling, avaliados em R$ 2,2 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. A criação de cavalos é uma paixão de longa data do cantor.