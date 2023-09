Treyce, do hit 'Lovezinho', compra carro de R$ 400 mil e cobertura perto da praia no Rio

A cantora Treyce, que viralizou com a música Lovezinho - que usa a melodia de Say It Right, hit de Nelly Furtado - adquiriu um carro de R$ 400 mil e uma cobertura perto da praia do Recreio, na zona oeste do Rio de Janeiro.

A jovem, que completou 18 anos há pouco meses, trocou a região do Bangu, onde foi criada, por um apartamento luxuoso no bairro nobre da cidade. Ela revelou que sua vida mudou complemente após a "explosão" da canção.

Em entrevista ao jornal Extra, a cantora disse que, com o valor recebido pela faixa, conseguiu "comprar alguns bens que dão a garantia de um futuro seguro e conforto para as pessoas" que ela ama.

"As pessoas não têm ideia de como um hit pode transformar a nossa carreira e, principalmente, a nossa vida. Eu sou muito grata a tudo o que Lovezinho me deu", disse.

Segundo o Extra, Treyce comprou um carro do modelo Land Rover Discovery, que chega a R$ 400 mil, e ainda presenteou a mãe com um Jeep Renegade, cujo valor de mercado é por volta de R$ 200 mil. No Instagram, ela já apareceu com o veículo.