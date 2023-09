Onda de calor em SP: Prefeitura montará tendas de distribuição de água para moradores de rua

Diante da onda de calor que atinge diversas cidades brasileiras nesta semana, incluindo a capital paulista, a Prefeitura de São Paulo criou a Operação Altas Temperaturas para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade. Conforme divulgação feita nesta terça-feira, 19, além de orientar a população a procurar a rede de acolhimento, para se proteger do sol e se hidratar, serão instaladas dez tendas pela cidade com fornecimento de água e presença de ambulância para atendimento a casos de exposição ao calor. Os locais onde as tendas serão instaladas não foram informados pela administração.

As medidas, segundo o município paulistano, também envolvem a compra de mais ventiladores para as unidades de acolhimento.

O grupo envolve as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Saúde, Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), Governo e Executiva de Mudanças Climáticas (SECLIMA).

"O encaminhamento para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial é feito de acordo com o perfil do indivíduo e com a tipologia do serviço, respeitando o histórico da pessoa ou família a ser acolhida", acrescenta a prefeitura.

As pessoas em situação de rua são encaminhadas aos serviços de acolhimento por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros Pop do município, do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e Ampara SP.

Atualmente, a capital paulista possui mais de 25 mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, distribuídas em centros de acolhida, hotéis sociais, repúblicas para adultos, vilas reencontro e serviços emergenciais da Operação Baixas Temperaturas.

Calor em São Paulo

A última semana do inverno está sendo marcada por uma forte massa de ar quente que se espalhou por grande parte do País, inclusive sobre o Estado de São Paulo, gerando um bloqueio atmosférico que impede a livre passagem das frentes frias e outros sistemas meteorológicos que provocam chuva.

Recordes de temperatura devem ser registrados entre sexta-feira, 22, e o domingo, 24, na capital paulista, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 20, o dia vai começar com uma madrugada de poucas nuvens e termômetros na faixa dos 18°C, bem acima da média para setembro, que é de 15,1°C. No decorrer do dia, haverá predomínio de sol entre poucas nuvens e céu claro, o que permite a rápida elevação da temperatura.

Na quinta-feira, 21, as condições atmosféricas permanecem muito semelhantes ao dia anterior, ou seja, sem previsão de chuva e predomínio de sol entre poucas nuvens.

Veja a previsão para os próximos dias:

Terça-feira: entre 20ºC e 30ºC

Quarta-feira: entre 17ºC e 30ºC

Quinta-feira: entre 16ºC e 30ºC

Sexta-feira: entre 17ºC e 33ºC

Sábado: entre 20ºC e 34ºC

Domingo: entre 21ºC e 37ºC

Conforme a Meteoblue, a máxima em São Paulo nos próximos dias ficará acima da casa dos 30ºC, podendo ser registrado 37ºC no domingo. Até o momento, não há previsão de chuva para a semana.