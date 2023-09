Vídeo: Raio atinge praia e mata duas pessoas

Na última sexta-feira (15), um raio atingiu a praia de Maruata, no estado de Michoacán, no México. Duas pessoas morreram. Segundo a imprensa local, as vítimas foram identificadas como sendo a turista Elvia de Jesús, que faleceu na hora, e um vendedor de artesanato chamado Félix. Ele chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu. Houve ainda uma terceira pessoa ferida, que foi liberada após atendimento médico.

Raio atinge praia e mata duas pessoas



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/NYRtITFF3I — Jornal Meia Hora (@meiahora) September 19, 2023