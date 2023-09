TV Globo aciona a Justiça contra site pirata que disponibilizava novelas na íntegra

Os noveleiros - e eles são muitos - tiveram um grande susto nesta segunda-feira, 18: a notícia de que a TV Globo entrou na Justiça para tirar do ar o site Carol Novelas, um portal que oferecia cerca de 500 produções do gênero na íntegra, mediante pagamento de uma assinatura, ou seja, um concorrente ilegal para a plataforma Globoplay, que oferece o mesmo tipo de serviço.

O portal também oferecia novelas do SBT, Record, Band e das extintas TVs Tupi e Manchete. Algumas produções da Globo, entre elas, Hipertensão (1987) e De Corpo e Alma (1992) não estão disponíveis no Globoplay. O valor cobrado pelo site para ter acesso ao conteúdo era uma parcela única de R$ 220.

A Globo entrou a ação no dia 28 de agosto. Nesta segunda-feira, 18 de setembro, o conteúdo do Carol Novelas saiu do ar.

De acordo com o site F5, que teve acesso ao processo que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, a ação é contra Leandro da Silva Evangelista, que seria o dono do site. A Globo, além de pedir a retirada imediata do ar, também pede uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

À reportagem do Estadão, o departamento de comunicação da emissora afirmou que não comenta casos que estão sub judice. O jornal também questionou a empresa se ela pretende intensificar essas ações contra sites e perfis que utilizam trechos de suas produções, muitos até com intenção de criar memes com as cenas exibidas nas novelas.

A resposta foi de que a emissora "reforça seu constante compromisso de defesa dos direitos autorais e sua participação ativa nas ações de combate à pirataria".

Não é de hoje que a TV Globo tenta coibir que suas novelas sejam exibidas fora de suas plataformas. Por volta de 2016, com a consolidação do Canal Viva e a reprise de novelas que o público aguardava, como A Gata Comeu, e, posteriormente, uma segunda exibição de Vale Tudo, alguns grupos do Facebook passaram a disponibilizar os capítulos das produções diariamente. Na época, esses grupos, segundo seus administradores, também foram procurados pela TV Globo para que parassem de reproduzir o conteúdo.

Atualmente, há pelo menos um outro grande portal que promete acesso a todos os capítulos de novelas como Mulheres de Areia, Tieta, Vale Tudo, Vamp, Laços de Família, Anjo Mau, entre outras. A assinatura custa entre R$ 14 e R$ 70, dependendo do plan