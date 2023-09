Confronto com policiais na Bahia contabiliza nove suspeitos mortos

Já chega a nove o número de mortos suspeitos de integrarem a organização criminosa que entrou em confronto com policiais no bairro de Valéria, em Salvador, no dia 15 de setembro, e que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, os suspeitos morreram em outros confrontos com a polícia nos últimos dias.

No domingo (17), forças policiais do estado e federal fizeram uma busca em imóveis e áreas de mata fechada na região do Subúrbio Ferroviário.

A secretaria informou que já foram apreendidos pistolas, rádios comunicadores, fuzis, carabina, submetralhadora, carregadores, munições e peças de uma moto roubada.

Morte de policial

O agente Lucas Caribé integrava a operação formada por cerca de 100 agentes das polícias Federal, Militar e Civil, que cumpria ordens judiciais, em Salvador, à procura de foragidos, armas, munições e entorpecentes. Ele estava lotado no Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Bahia.

Na mesma operação, um outro agente da PF e um investigador ficaram feridos. No confronto quatro membros da facção criminosa também morreram.