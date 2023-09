Sobe para 49 número de mortos no RS após chuvas intensas e enchentes

O corpo de uma mulher foi localizado, na terça-feira (19), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, no município de São Valentim do Sul. Com isso, subiu para 49 o número de mortes decorrentes das chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em dezenas de cidades gaúchas.

Até o momento, não há confirmação se a vítima é uma das dez pessoas que constam da lista de desaparecidos.

Segundo balanço da Defesa Civil do estado, divulgado na noite de terça-feira (19/9), sobre as ações de resgate nas localidades atingidas, além das dez pessoas desaparecidas, há registro de 3.130 pessoas resgatadas; 4.855 desabrigados desde o início dos eventos. No momento, de acordo com a Secretaria de Assistência Social do Rio Grande do Sul, 765 seguem nesta condição de desabrigados. O estado contabiliza ainda 21.095 pessoas desalojadas.

Ao todo, 106 municípios foram afetados, impactando as vidas de quase 360 mil pessoas.

A Defesa Civil também emitiu alerta de chuvas fortes válido até às 12h desta quarta-feira, que podem causar alagamentos, cheias em arroios e inundações gradativas em córregos e canais, além de descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento, na parte mais ao sul do Rio Grande do Sul.