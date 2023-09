Chico traiu Luísa Sonza? Veja o texto completo que a cantora leu no 'Mais você'

A cantora Luísa Sonza revelou que terminou seu namoro com Chico Moedas, muso da canção Chico, a música mais ouvida no País atualmente.

No programa Mais Você desta quarta-feira, 20, a apresentadora Ana Maria Braga questionou se a cantora "desmanchou" o relacionamento e Luísa confirmou.

A cantora também leu um texto sobre traição que escreveu após o fim da relação e chorou ao vivo, emocionando Ana Maria.

Leia na íntegra a carta escrita pela artista:

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada 'Um erro pontual'. Só quem ja foi traída sabe a dor que se sente, a dor que acarreta e a dor que desencadeia o que eles chamam de 'erro pontual'. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que isso causa.

A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra na confiança no próximo, é um medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor jogados fora.

Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento no banheiro sujo de um bar", diz. "De resto, é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega.

Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acreditado e caído na mentira, que, ainda, geralmente vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse, nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe pra você, invalidando tudo o que a gente pensa, acredita, vê, tudo o que é real.

Nos atacam sem parar, como se fossemos nada. mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo, que nada é grave, que, 'Sabe como é? Homem é assim'.

'Meu amor', infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje, eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham, muitas vezes, nem ter pra onde ir, acabando por terem que ficar com o traidor dentro de casa.

Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que, por vezes, eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo e não vou te proteger. Mesmo que eu queira. Porque você, naquela noite e naquele bar, não me protegeu, mesmo que eu quisesse.

Hoje eu te dou um adeus, por mim e por todas nós. E, antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar com você não é viver o amargor, ao invés do amor, como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você."