Juliette é criticada por divulgar turnê 'Ciclone' em Porto Alegre, no RS, e apaga publicação

A cantora e ex-BBB Juliette Freire foi criticada nas redes sociais após realizar uma publicação sobre a passagem da sua turnê, intitulada, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 20.

Internautas acusaram a vencedora do Big Brother Brasil 21 de "insensibilidade", já que a população tem sofrido com fortes chuvas causadas por um ciclone que passou por diversas cidades do estado. Em balanço divulgado no último dia 14, eram contabilizados ao menos 47 mortos e 9 desaparecidos.

Após a repercussão, Juliette apagou a publicação. Ciclone é o nome do disco mais recente da cantora e também é uma das faixas do álbum, lançado no final de agosto.

Ela fará shows em São Paulo, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de Porto Alegre. A artista já fez postagens divulgando a turnê em outras cidades também.

Juliette chegou a ser defendida por fãs nas redes sociais, que lembraram que ela divulgou uma ação para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ela não se pronunciou diretamente sobre as críticas, mas, após a repercussão, chegou a postar nos stories que a ação deu certo e que recebeu um vídeo do Ministério Público do RS em forma de agradecimento.