Famosos e internautas reagem ao fim do namoro de Luísa Sonza e Chico Moedas; veja repercussão

A notícia de que a cantora Luísa Sonza, 25, e o influenciador Chico Moedas, 27, terminaram o namoro movimentou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 20.

A artista confirmou o fim do relacionamento no programa Mais Você, da TV Globo. Ela leu um texto sobre traição e emocionou Ana Maria Braga com seu relato.

Luísa e Chico assumiram o namoro em julho, mas o nome dele ganhou maior projeção após o lançamento do novo disco da cantora, Escândalo Íntimo, que contém uma música em homenagem ao então namorado dela. A canção Chico é, atualmente, a música mais ouvida do Brasil nas plataformas digitais.

O término e a exposição de traição mobilizaram até famosos nas redes sociais. Preta Gil, que recentemente revelou que foi traída pelo ex-marido, Rodrigo Godoy, comentou a situação e escreveu um agradecimento à Luísa nos stories do Instagram.

"Obrigada, Luísa Sonza, por usar toda a sua sensibilidade para escrever um texto tão potente que representa não só a mim, mas milhares de mulheres. Sim, temos que desmascarar os traidores, abusadores, para que outras mulheres também o façam e não fiquem reféns de pessoas que nos enganam, manipulam, mentem e ferem tanto", escreveu.

A atriz Bella Campos, que também foi recentemente traída pelo ex-namorado, o cantor MC Cabelinho, publicou uma imagem de Ana Maria Braga chorando com o texto de Luísa e a frase: "Homem nunca decepciona, você espera o pior e ele te entrega.

O influenciador e comediante Lucas Rangel não perdeu a chance de brincar com a situação e fez uma "nova versão" da música Chico.

Alguns minutos após a revelação do término, o termo "Penhasco 3" ficou em alta nos trending topics do X (antigo Twitter), uma piada em referência ao fato de que Luísa já fez as músicas Penhasco e Penhasco 2 sobre fins de relacionamentos.

No texto de Luísa, ela diz que Chico a traiu no banheiro de um bar. Com isso, internautas já acharam e "avaliaram" o suposto local em que a traição teria acontecido. Também surgiram piadas sobre a cantora dizer, na música Chico, que ela e o namorado morariam no "Bar da Cachaça".

Internautas também comentaram como a exposição de traição foi feita no Mais Você, ao lado de Ana Maria Braga e da cantora Duda Beat. Teve quem chamasse a ocasião de "um momento histórico para a televisão brasileira".