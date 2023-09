Alerj inaugura exposição pelo Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, será inaugurada nesta quinta-feira (21), a exposição Homens do campo e outros, de Marcelo Cunha. O artista é membro da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP) e apresentará 29 obras de sua autoria, entre desenhos artísticos, fotos de pessoas e paisagens.

A abertura da exposição será às 13h, no Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Para a diretora do Departamento de Cultura da Alerj, Fernanda Figueiredo, a mostra traz o tema da inclusão: “a gente abre essa exposição, principalmente para abordar o tema da inclusão e colocar essa discussão em pauta”.

Marcelo Cunha ficou tetraplégico em um acidente em 1991, quando mergulhava em uma cachoeira. Após o trauma, ele desenvolveu a técnica de pintar com a boca e a atividade acabou virando sua profissão. Ele conta que, a cada conquista, alcançou um nível de liberdade que não imaginava que fosse possível, “produzindo arte e eternizando momentos com muita felicidade”.

A exposição ficará aberta ao público até o dia 4 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. A classificação é livre. Há acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, atrás do Palácio. Durante a abertura da mostra, Marcelo Cunha vai finalizar um quadro que retrata o Palácio Tiradentes, mostrando sua técnica. “Ele vai pintar com a boca na abertura e finalizar um dos quadros”, informou a diretora Fernanda Figueiredo.

O artista

Além de artista plástico, Marcelo Cunha é escritor, palestrante e graduado em publicidade e propaganda. Com a realização da sua primeira exposição, em 1997, ele iniciou a caminhada para obter o reconhecimento artístico. O estilo impressionista foi desenvolvido a partir de 2003 e aprimorado ao longo dos anos.

Em 2004, ingressou como bolsista na APBP. Realizou sua primeira exposição internacional, no Chile, em 2001. Depois, suas obras foram vistas em Buenos Aires (2009), Áustria (2013) e Espanha (2017). Muitas delas foram reproduzidas em cartões e calendários e vendidas mundialmente. Em 2011, foi promovido a membro associado da APBP.

Novas atrações

A diretora da Alerj Fernanda Figueiredo conta que o Palácio Tiradentes vai inaugurar exposições temporárias gratuitas à população, até o final do ano. “A gente já tem uma visita guiada permanente e, agora, abriu um calendário de eventos, que começou no mês passado”. No momento, estão sendo finalizados projetos de exposições para outubro, novembro e dezembro.