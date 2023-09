Homem morre após ser vítima de assalto na Estação da Luz, no centro de SP

Um homem morreu na noite de quarta-feira, 20, após ser vítima de roubo na Estação da Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no centro de São Paulo. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar de São Paulo afirmou que foi acionada para atender a ocorrência pouco antes das 19h. Segundo informações preliminares, o homem foi vítima de assalto, se desequilibrou durante a abordagem e bateu a cabeça com força ao cair.

Uma equipe de segurança da Estação da Luz atendeu a vítima já desacordada por volta de 18h50. "O agressor fugiu e o resgate foi imediatamente acionado, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local", disse a CPTM, em nota.

Conforme a companhia, ele foi abordado no acesso ao mezanino da estação, próximo à Avenida Cásper Líbero. "A ocorrência foi registrada no 2º DP e a CPTM irá colaborar com a investigação da autoridade policial, inclusive com imagens das câmeras de segurança localizadas na estação", acrescentou a companhia.