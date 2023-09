Neymar é criticado por imprensa estrangeira por caso de boate: 'Vive como se fosse solteiro'

Traição é o tópico do momento - não só no Brasil. Com a divulgação de um vídeo de Neymar em uma balada, conversando e abraçando uma mulher em Barcelona, na Espanha, a repercussão internacional não vem sendo favorável ao jogador.

A notícia apareceu principalmente em portais europeus, onde o jogador vivia antes de se mudar para a Arábia Saudita. Para o site espanhol Marca, Neymar "vive como se estivesse solteiro"; para o tabloide Daily Mail, o jogador é "festeiro" e as imagens, comprometedoras.

Esse segundo caso de suposta traição envolvendo Neymar e Bruna Biancardi, grávida do atleta, não foi tão comentado quanto o anterior, que tomou as manchetes dos principais veículos esportivos. Veja o que os portais disseram sobre o caso:

Daily Mail reforça que Bruna está 'extremamente grávida' e chama Neymar de 'festeiro'

O tabloide britânico Daily Mail destacou a reação de Bruna, que está "extremamente grávida", "depois de imagens comprometedoras do atacante com duas mulheres diferentes surgiram recentemente". Na manchete, o portal ainda chamou o atleta de "festeiro".

Portal espanhol Sport diz que Neymar não 'mudou costumes'

Ao noticiar o ocorrido, o site espanhol Sport reforça que o jogador está "no centro do furacão" somente a um mês de ser pai. Ainda, afirma que Neymar "não mudou costumes" mesmo após se mudar para a Arábia Saudita.

'Vive como se estivesse solteiro', diz site esportivo Marca

O portal espanhol Marca também destacou a notícia. "A vida pessoal [de Neymar] não parece estar se estabilizando", afirmou. Ao se referir aos rumores de traição, o site ressalta que "a lista já é muito longa". "O que está claro é que ele vive como se estivesse solteiro."

Site inglês Sportskeeda reforça 'timing preocupante'

Para o site Sportskeeda, a notícia teve "momento particularmente preocupante", devido ao fim da gravidez de Bruna. "O relacionamento do casal já estava sob escrutínio no início deste verão, quando o atacante brasileiro fez a surpreendente mudança para ingressar no Al-Hilal", afirmou a publicação.

First Sportz descreve relação de Neymar e Bruna: 'Tumultuada'

No site First Sportz, a relação de Neymar e Bruna é descrita como "tumultuada".

"Agora, com essas travessuras recentes, os fãs estão curiosos para ver o que acontece com o relacionamento do casal", disse o texto.