Claudia Raia ganha joia feita com seu leite materno após inaugurar nova fase de Luca

Claudia Raia, 56, ganhou um presente inesperado na última quinta, 21. A atriz foi surpreendida pelo seu marido, Jarbas Homem de Mello, 54, com uma joia personalizada: decorada com uma pedra feita do leite materno dela.

"Gente, meu marido agora me quebrou em um grau, que você não está entendendo", contou em suas redes sociais, com Jarbas ao lado, sorridente. "Ele veio com esse colar pra mim, que eu não estou sabendo de nada. De repente esse colar, gente, isso aqui não é uma pedra, isso aqui é o meu leite materno".

Segundo a atriz, o presente se deu porque Luca, de 7 meses, já está em uma nova fase: começou a introdução alimentar. "[Claudia] estava tristinha porque ia parar de amamentar", comentou Jarbas sobre a surpresa.

"Aí, o Jarbas falou 'Vamos eternizar esse momento e colocar em uma joia o leite materno. Olha que ideia linda, em formato de gota", contou Claudia, alegre.

"Eu estou muito emocionada. É muito lindo", finalizou a atriz.