São Paulo deve ter recorde de temperatura; veja previsão para o fim de semana

Se o calor já tem sido intenso ao longo de toda a semana em São Paulo, ele deve atingir seu auge neste fim de semana, exigindo cuidados redobrados com a exposição solar e a desidratação. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, os termômetros podem registrar recorde no ano: 36ºC na tarde de domingo, 24. A umidade relativa do ar despenca ainda mais.

O sol quente vai marcar presença desde a manhã de sábado, 23, e perdurar por todo o fim de semana, sem previsão de chuva. O tempo fica abafado e a taxa de umidade passa de 28% para 23% do sábado, 23, para o domingo, aumentando a concentração de poluentes no ar e os riscos de queimadas, fatores que levam a riscos à saúde.

Veja quais são as mínimas e máximas no fim de semana na capital paulista:

Sábado: mínima de 19ºC e a máxima de 34ºC;

Domingo: mínima de 20ºC e máxima de 36ºC.

O fim de semana marca o fim do inverno, que este ano foi atípico, dadas as altas temperaturas, e o início da primavera. Segundo o CGE, a transição entre as duas estações acontece às 3h50 do sábado. Especialistas comentam que esse comportamento meteorológico é efeito do aquecimento global.

Desde quarta-feira, 20, o Estado de São Paulo é um dos nove no Brasil que estão em estado de alerta vermelho, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de risco à saúde por conta do calor extremo.

Fique atento aos principais cuidados:

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Se necessário, acione a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).